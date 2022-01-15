Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanı Akar: "(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz...
Son dakika gündem haberine göre Milli Savunma Bakanı Akar: "(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz hale getirildi."
AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri