Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanı Akar: "(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz... - Haberler
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Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanı Akar: "(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz...

Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanı Akar:
AA / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Milli Savunma Bakanı Akar: "(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz hale getirildi."

Bakan Akar'dan Akçakale'deki saldırı sonrasında başlatılan 'cezalandırma operasyonları'na ilişkin açıklama Açıklaması

Bakan Akar'dan Akçakale'deki saldırı sonrasında başlatılan "cezalandırma operasyonları"na ilişkin açıklama Açıklaması

 Akar: '(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının...

Akar: "(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının...
AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri
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Son dakika gündem haberine göre Milli Savunma Bakanı Akar: "(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz hale getirildi.

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