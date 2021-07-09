Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonla görüştü
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Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonla görüştü

Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonla görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından görüşme hakkında yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

"20 yıldır Afganistan'da bulunan Türkiye son 6 yıldır Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletmesini sürdürmektedir. Afganistan'ın dünyaya açılan tek penceresi olan Hamid Karzai Havaalanı Afganistan halkının güvenlik, huzur ve refahı için büyük önem taşımaktadır. Afganistanlı kardeşlerimizin güvenlik ve refahı için Kararlı Destek Misyonunun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanması çalışmaları sürmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MSB: Kararlı Destek Misyonunun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin...
MSB: Kararlı Destek Misyonunun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin...
Milli Savunma Bakanlığından, Akar ve Austin görüşmesinin olumlu ve yapıcı geçtiği, görüşmeye yarın devam edilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından, Akar ve Austin görüşmesinin olumlu ve yapıcı geçtiği, görüşmeye yarın devam edilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Austin, Afganistan'daki havalimanının güvenli şekilde işletilmesine yönelik toplantılarda gelinen...
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Austin, Afganistan'daki havalimanının güvenli şekilde işletilmesine yönelik toplantılarda gelinen...

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