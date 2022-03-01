Son dakika! Bakan Akar, Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Kırgızistan Savunma Bakanı Tümgeneral Baktibek Bekbolotov ile görüştü; iki ülke arasında 'Askeri ve Askeri Teknik İş Birliğine Yönelik Yol Haritası' imzalandı.

Bakan Akar, Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov'u Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Bekbolotov, tören mangasını selamlamasının ardından Şeref Defteri'ni imzaladı. İki bakan, baş başa görüştü ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Türkiye ve Kırgızistan arasındaki 'Askeri ve Askeri Teknik İş Birliğine İlişkin Faaliyetlere Yönelik Yol Haritası'na imza atan Bakan Akar ve Bekbolotov, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasındaki savunma ve güvenlik alanlarındaki iş birliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Bekbolotov, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başarılar diliyor, ilişkilerimizin gelişerek devam etmesini temenni ediyorum" diye konuştu.