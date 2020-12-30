Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanlığının gönderdiği tablet bilgisayarlar Konya'daki öğrencilere ulaştırılmaya başlandı
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Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanlığının gönderdiği tablet bilgisayarlar Konya'daki öğrencilere ulaştırılmaya başlandı

30.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:19
Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanlığının gönderdiği tablet bilgisayarlar Konya'daki öğrencilere ulaştırılmaya başlandı

Son dakika haberler: İhtiyaç sahibi öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığının gönderdiği tablet bilgisayarların Konya'daki öğrencilere ulaştırılmaya başlandığı bildirildi.

İhtiyaç sahibi öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığının gönderdiği tablet bilgisayarların Konya'daki öğrencilere ulaştırılmaya başlandığı bildirildi.

Uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz gereksinimi olan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtımı yapılmaya başlanan tablet bilgisayarlardan ilk parti olan 3 bin 450'sinin Konya'ya geldiği belirtildi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, gelen cihazlar, okul müdürlüklerine, oradan da ihtiyacı olan öğrencilere dağıtılmak üzere ilçe milli eğitim müdürlerine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, "Önümüzdeki haftalarda yeni tabletler geldikçe dağıtımları devam edecek. Cihaz ve internet noktasında sıkıntı yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilerin, uzaktan eğitim sürecinde yaşadıkları bu sorun aşama aşama çözüme kavuşturuldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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