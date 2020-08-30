Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "uzaktan eğitime" ilişkin kısa videolar paylaştı
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Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "uzaktan eğitime" ilişkin kısa videolar paylaştı

Son dakika gündem haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum.

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,
30.08.2020 00:47 | Son Güncelleme: 30.08.2020 00:47

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum. Bu benim Bakanlığımızın ya da ülkenin tercihi değil. Dünyaca sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz, daha iyi sonuçlar almak için bulduğumuz çözümleri hep birlikte denemeli, sahiplenmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından uzaktan eğitime ilişkin "Hocam Bir Dakika, Bir Sorum Var." başlığıyla hazırlanan 5 adet kısa video paylaştı.

Selçuk, videolarla "Uzaktan Eğitimle İlgili Herkes Bilgi Sahibi Mi?", "Okullarda Hijyen Kuralları Nasıl Uygulanacak?", "Canlı Sınıf Nedir, Neden Önemlidir?", "Veli Olarak Biz Sürece Nasıl Destek Verebiliriz?", "İnternet Erişimi Olmayan Çocuklarımız İçin Neler Yapıldı?" sorularını yanıtladı.

İlk videoda, "Uzaktan Eğitimle İlgili Herkes Bilgi Sahibi Mi?" sorusuna cevap veren Bakan Selçuk, bu konuda çok yayın yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Diyebilirim ki uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum. Bu benim, Bakanlığımızın ya da ülkenin tercihi değil. Dünyaca sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz, daha iyi sonuçlar almak için bulduğumuz çözümleri hep birlikte denemeli, sahiplenmeliyiz. EBA internet sitesinin sağ alt tarafında yer alan EBA Asistan uzaktan eğitime dair tüm sorularınızı cevaplamak için hazır."

"Canlı Sınıf Nedir, Neden Önemlidir?" başlıklı videoda ise Selçuk, canlı sınıfların uzaktan eğitimin önemli bir parçası olduğunu belirterek, canlı sınıflarda yoklama da alındığını söyledi.

31 Ağustos-18 Eylül tarihlerinde yapılacak uzaktan eğitim sürecinde tüm öğretmenlerin canlı ders uygulamaları gerçekleştirebileceğini vurgulayan Selçuk, canlı sınıfların uzaktan eğitimdeki verimi artırdığını belirtti.

Bakan Selçuk, "Veli Olarak Biz Sürece Nasıl Destek Verebiliriz?" başlıklı videoda da okul aile iş birliğinin önemine işaret ederek, ailelere önerilerde bulundu.

"İnternet Erişimi Olmayan Çocuklarımız İçin Neler Yapıldı?" sorusuna cevap veren Bakan Selçuk, mart ayından itibaren dijital aracı olmayan ailelere cihaz ulaştırıldığını anlatarak, yeni tedbirlerle ilgili hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

"Okullarda Hijyen Kuralları Nasıl Uygulanacak?" sorusunun yer aldığı videoda ise Selçuk, Türk Standardları Enstitüsü ile bu konuda çalışma yaptıklarını aktardı.

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Kaynak: AA

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