Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze yapılacak sınavlar için Kovid-19 tedbirlerine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.
21.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 21.02.2021 15:14
Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze yapılacak sınavlar için Kovid-19 tedbirlerine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze yapılacak sınavlar için Kovid-19 tedbirlerine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap