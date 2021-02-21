Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze yapılacak sınavlar için Kovid-19 tedbirlerine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.
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Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze yapılacak sınavlar için Kovid-19 tedbirlerine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

21.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 21.02.2021 15:14
Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze yapılacak sınavlar için Kovid-19 tedbirlerine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze yapılacak sınavlar için Kovid-19 tedbirlerine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze yapılacak sınavlar için Kovid-19 tedbirlerine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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