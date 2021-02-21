Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze yapılacak sınavlar için Kovid-19 tedbirlerine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze yapılacak sınavlar için Kovid-19 tedbirlerine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.