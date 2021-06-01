Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimin ilk gününde çocuklarla buluştu Açıklaması

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin, "Çocuklarımız 1 ay da olsa okulun mutluluğuyla, oyunların sevinciyle bu dönemi bitirsinler, önümüzdeki döneme çok daha büyük bir canlılıkla başlasınlar istiyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin, "Çocuklarımız 1 ay da olsa okulun mutluluğuyla, oyunların sevinciyle bu dönemi bitirsinler, önümüzdeki döneme çok daha büyük bir canlılıkla başlasınlar istiyoruz." dedi.

Selçuk, Kovid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında başlayan yüz yüze eğitimin ilk gününde Çankaya ilçesindeki Yücetepe İlkokulundaki çocuklar, öğretmenler ve velilerle bir araya geldi.

Burada çocuklarla sohbet eden Selçuk'a öğrenciler, okulu ne kadar özlediklerini ve duygularını anlattı.

Daha sonra okuldaki öğretmenler odasını ziyaret edip meslektaşlarıyla sohbet eden Selçuk, yaptığı açıklamada, okullarda yüz yüze eğitimin başlamasını "Kavuşuyoruz" diyerek duyurduğunu bildirdi.

"Sağlam gerekçelerimiz var"

Selçuk, sınıflarda çok büyük bir mutluluk olduğuna işaret ederek, çocuklar için adil ve sağlıklı bir şekilde okulların açık tutulması, sosyalleşme, arkadaşlık, ruh sağlığı, kişilik gelişimi ve sosyal duygusal gelişimin neden önemli olduğunun okul ortamında görüldüğünü aktardı.

Sağlığı öncelediklerini ve risk durumunda okulları kapattıklarını ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Eleştiriler olur, bunlar olağan şeylerdir. Ama 'Niye kapatıyorsunuz ya da açıyorsunuz' denildiğinde sağlam gerekçelerimiz var. Çocuklarımız 1 ay da olsa okulun mutluluğuyla, oyunların sevinciyle bu dönemi bitirsinler, önümüzdeki döneme çok daha büyük bir canlılıkla başlasınlar istiyoruz. Biz de eğitimciler, öğretmenler olarak mutluyuz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin