Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimin ilk gününde çocuklarla buluştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimin ilk gününde çocuklarla buluştu Açıklaması

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimin ilk gününde çocuklarla buluştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin, "Çocuklarımız 1 ay da olsa okulun mutluluğuyla, oyunların sevinciyle bu dönemi bitirsinler, önümüzdeki döneme çok daha büyük bir canlılıkla başlasınlar istiyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin, "Çocuklarımız 1 ay da olsa okulun mutluluğuyla, oyunların sevinciyle bu dönemi bitirsinler, önümüzdeki döneme çok daha büyük bir canlılıkla başlasınlar istiyoruz." dedi.

Selçuk, Kovid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında başlayan yüz yüze eğitimin ilk gününde Çankaya ilçesindeki Yücetepe İlkokulundaki çocuklar, öğretmenler ve velilerle bir araya geldi.

Burada çocuklarla sohbet eden Selçuk'a öğrenciler, okulu ne kadar özlediklerini ve duygularını anlattı.

Daha sonra okuldaki öğretmenler odasını ziyaret edip meslektaşlarıyla sohbet eden Selçuk, yaptığı açıklamada, okullarda yüz yüze eğitimin başlamasını "Kavuşuyoruz" diyerek duyurduğunu bildirdi.

"Sağlam gerekçelerimiz var"

Selçuk, sınıflarda çok büyük bir mutluluk olduğuna işaret ederek, çocuklar için adil ve sağlıklı bir şekilde okulların açık tutulması, sosyalleşme, arkadaşlık, ruh sağlığı, kişilik gelişimi ve sosyal duygusal gelişimin neden önemli olduğunun okul ortamında görüldüğünü aktardı.

Sağlığı öncelediklerini ve risk durumunda okulları kapattıklarını ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Eleştiriler olur, bunlar olağan şeylerdir. Ama 'Niye kapatıyorsunuz ya da açıyorsunuz' denildiğinde sağlam gerekçelerimiz var. Çocuklarımız 1 ay da olsa okulun mutluluğuyla, oyunların sevinciyle bu dönemi bitirsinler, önümüzdeki döneme çok daha büyük bir canlılıkla başlasınlar istiyoruz. Biz de eğitimciler, öğretmenler olarak mutluyuz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi eğitimi programının detaylarını açıkladı Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi eğitimi programının detaylarını açıkladı Açıklaması
Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Yüz yüze eğitim ilkokullarda yarın, ortaokul ve liselerde 7 Haziran'da başlatılacak'
Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yüz yüze eğitim ilkokullarda yarın, ortaokul ve liselerde 7 Haziran'da başlatılacak"
Bakan Selçuk'tan telafi eğitimleriyle ilgili açıklama: Yarın netleşecek
Bakan Selçuk'tan telafi eğitimleriyle ilgili açıklama: Yarın netleşecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop İbrahim Aydemir
Magazin Hülya Avşar Burak Sergen İlker Kaleli İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Roland Garros Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimin ilk gününde çocuklarla buluştu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 17:16:53. #1.13#

title