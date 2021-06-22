Milli Eğitim Bakanı Selçuk, WeWalk Akıllı Baston Dağıtımı Törenine katıldı (2)
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Görme Engelli Çocuklara WeWalk Akıllı Baston'un dağıtımı ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Görme Engelli Çocuklara WeWalk Akıllı Baston Dağıtımı Törenine katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
Görme Engelli Çocuklara WeWalk Akıllı Baston'un dağıtımı ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Görme Engelli Çocuklara WeWalk Akıllı Baston Dağıtımı Törenine katıldı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı