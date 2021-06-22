Milli Eğitim Bakanı Selçuk, WeWalk Akıllı Baston Dağıtımı Törenine katıldı (2)
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, WeWalk Akıllı Baston Dağıtımı Törenine katıldı (2)

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Görme Engelli Çocuklara WeWalk Akıllı Baston'un dağıtımı ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Görme Engelli Çocuklara WeWalk Akıllı Baston Dağıtımı Törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması

Görme Engelli Çocuklara WeWalk Akıllı Baston'un dağıtımı ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Görme Engelli Çocuklara WeWalk Akıllı Baston Dağıtımı Törenine katıldı. (2)

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, WeWalk Akıllı Baston Dağıtımı Törenine katıldı (2)
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, WeWalk Akıllı Baston Dağıtımı Törenine katıldı (2)
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, WeWalk Akıllı Baston Dağıtımı Törenine katıldı (2)
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, WeWalk Akıllı Baston Dağıtımı Törenine katıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, WeWalk Akıllı Baston Dağıtımı Törenine katıldı (2) - Haberler
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