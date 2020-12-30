Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Uzaktan eğitim) Daha önce canlı ders yapabilme kapasitemiz 100 bin civarındaydı. Şu anda 3 milyonu geçtik."
30.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:21
Edinilen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Uzaktan eğitim) Daha önce canlı ders yapabilme kapasitemiz 100 bin civarındaydı.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Uzaktan eğitim) Daha önce canlı ders yapabilme kapasitemiz 100 bin civarındaydı. Şu anda 3 milyonu geçtik."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş