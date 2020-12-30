Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Uzaktan eğitim) Daha önce canlı ders yapabilme kapasitemiz 100 bin civarındaydı. Şu anda 3 milyonu geçtik."
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Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Uzaktan eğitim) Daha önce canlı ders yapabilme kapasitemiz 100 bin civarındaydı. Şu anda 3 milyonu geçtik."

30.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:21
Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk:

Edinilen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Uzaktan eğitim) Daha önce canlı ders yapabilme kapasitemiz 100 bin civarındaydı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Uzaktan eğitim) Daha önce canlı ders yapabilme kapasitemiz 100 bin civarındaydı. Şu anda 3 milyonu geçtik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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