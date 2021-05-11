Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarına ilişkin paylaşım Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarına ilişkin paylaşım Açıklaması

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarına ilişkin paylaşım Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin, kalplerinin ve dualarının Filistinlilerle olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin, kalplerinin ve dualarının Filistinlilerle olduğunu belirtti.

Selçuk, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Mescid-i Aksa'da insanlık dışı saldırılarıyla kutsal tanımayan İsrail, Gazze'de masum çocukların canına kıyarak çirkin yüzünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Kalbimiz ve duamız Filistinli kardeşlerimizledir. Kınıyoruz, lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

İzzeddin el-Kassam Tugayları Mescid-i Aksa'dakilere uygulanan ablukanın kaldırılması için İsrail'e 2 saat süre tanıdı
İzzeddin el-Kassam Tugayları Mescid-i Aksa'dakilere uygulanan ablukanın kaldırılması için İsrail'e 2 saat süre tanıdı
AA'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.
AA'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görüşmesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırıları ele alındı.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görüşmesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırıları ele alındı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Donald Trump Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Ebru Yaşar Cansu Dere İbrahim Tatlıses
Spor Diego Cyle Larin Yılmaz Vural Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarına ilişkin paylaşım Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 01:50:30. #1.15#

title