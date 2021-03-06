Son dakika haberleri! Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan çocukları düşünerek kontrollü davranma çağrısı

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin ardından bazı illerde uzun zaman sonra ilk kez hafta sonu serbestliğinin bulunduğuna işaret ederek, vatandaşlardan çocuklarını düşünerek kontrollü davranmaları çağrısında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin ardından bazı illerde uzun zaman sonra ilk kez hafta sonu serbestliğinin bulunduğuna işaret ederek, vatandaşlardan çocuklarını düşünerek kontrollü davranmaları çağrısında bulundu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bazı illerimizde uzun zamandır ilk kez hafta sonu serbestliği var. Vatandaşlarımızdan ricam okullarımızı ve çocuklarımızı düşünerek kontrollü davranmaları. Çok bunaldığınızı tahmin ediyorum ancak sağlıklı normalleşebilmek için hala yüksek desteğinize ihtiyacımız var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü