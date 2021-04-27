Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan askerler için başsağlığı diledi

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulundu.