Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan askerler için başsağlığı diledi
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulundu.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"Irak'ın kuzeyinde kalleş terör örgütüne karşı yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler