Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "MEB Asistan" programını tanıttı
Gelen son dakika haberine göre "MEB Asistan" tanıtım toplantısı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un slaytı izlemesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Bakan Selçuk'un programı tanıtması ANKARA- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "MEB Asistan" tanıtım toplantısına katıldı.
18.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:28
"MEB Asistan" tanıtım toplantısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un slaytı izlemesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
Bakan Selçuk'un programı tanıtması ANKARA- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "MEB Asistan" tanıtım toplantısına katıldı. (3)
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Kaynak: AA