Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Libyalı mevkidaşıyla bir araya geldi

Son dakika haberler... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Libya Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile görüştü.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Libya Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile görüştü.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile Libya arasında gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantıları kapsamında ülkemizde bulunan mevkidaşım Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile görüştük. İş birliklerimizin artması, ortak temennimiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu