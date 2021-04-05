Son dakika haberleri! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Kırıkkale'de 183 milyon maske üretildi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Kırıkkale'de 183 milyon maske üretildi"

İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Kırıkkale'de 183 milyon maske üretildi" Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kırıkkale'de 183 milyon cerrahi maske üretildiğini belirtti.

Son Dakika: Türkiye'de 5 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Kırıkkale'de 183 milyon maske üretildi"

KIRIKKALE - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kırıkkale'de 183 milyon cerrahi maske üretildiğini belirtti.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kırıkkale Valiliği'nin girişimleriyle kurulan atölyede, cerrahi maske üretimi sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırıkkale Halk Eğitimi Merkezimiz ve Organize Sanayi Mesleki Teknik Anadolu Lisemizde Covid-19 salgın sürecinde sağlık çalışanlarımızın maske ihtiyacını karşılamak için başladığımız üretimde bugün itibariyle 183 milyon sayısına ulaştık" ifadesini kullandı.

20 Mayıs 2020 günü Kırıkkale Valiliği koordinesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Maske Atölyesi kurulumu için gerekli bütçe Teknoloji ve Sanayi Bakanlığınca karşılandı. Makineleri ise yerli ve milli olarak Makine Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretildi. Maske üretiminde kullanılacak malzemeler de Devlet Malzeme Odası tarafından sağlandı. Şuana kadar üretilen 183 milyon cerrahi maske, Sağlık Bakanlığına teslim edildi. Yahşihan Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki maske atölye üretim bölümünde yaklaşık 260 kişiye de İş-Kur aracılığıyla iş istihdamı sağlandı.

Son dakika haberleri! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Kırıkkale'de 183 milyon maske üretildi'
Son dakika haberleri! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Kırıkkale'de 183 milyon maske üretildi'
Son dakika haberleri! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Kırıkkale'de 183 milyon maske üretildi'
Son dakika haberleri! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Kırıkkale'de 183 milyon maske üretildi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Haydar Akar Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Burcu Biricik Berrak Tüzünataç
Spor Diego Ali Koç Okay Yokuşlu Yılmaz Vural Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Kırıkkale'de 183 milyon maske üretildi" - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 20:56:46. #1.15#
title