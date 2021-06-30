Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Irak Eğitim Bakanı Muhluf ile bir araya geldi Açıklaması
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Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Irak Eğitim Bakanı Muhluf ile bir araya geldi Açıklaması

Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Irak Eğitim Bakanı Muhluf ile bir araya geldi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Irak Eğitim Bakanı Ali Hamid Muhluf'la görüştü.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Irak Eğitim Bakanı Ali Hamid Muhluf'la görüştü.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Selçuk'un bakanlığın merkez binasında, Muhluf ve beraberindeki heyetle bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmede, Muhluf ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan büyük onur duyduğunu dile getiren Selçuk, iki ülkenin coğrafi ve kültürel yakınlığı ile her zaman birbirlerini en iyi anlayabilecek ve iletişim kurabilecek ülkeler olduğunu belirtti.

Türkiye'nin salgın sürecindeki eğitim çalışmalarına ilişkin meslektaşına bilgi veren Selçuk şunları kaydetti:

"Salgında edindiğimiz tecrübeler ile eğitim alanında daha iyiye ulaşmak adına birlikte çalışabileceğimize inanıyorum. Bakanlığımızın bu zorlu süreçte tüm birimleriyle etkili bir çalışma yürüttüğüne inanıyorum. Öğrencilerimizin eğitimlerinde geri kalmaması adına özellikle çevrim içi eğitim alanında kapsamlı çalışmaları hızlı bir şekilde tamamladık ve uygulamaya koyduk. Öğrencilerimize, Eğitim Bilişim Ağı olarak adlandırdığımız platformdan yürüttüğümüz canlı dersler ve zengin materyaller, program dahilinde derslerin yapıldığı televizyon kanalları vasıtasıyla her zaman ulaştık. Bu çalışmaları yapan birimimize bugün gerçekleştirdiğiniz ziyaretinizin de tecrübe paylaşımı yönüyle faydalı olduğuna inanıyorum."

İyi örnekler, güzel uygulamalar paylaşıldıkça çocukların ve gençlerin eğitiminin niteliğinin artacağını ifade eden Selçuk, "Bu kapsamda, çalışma arkadaşlarımın hazırladığı, bakanlığımız birimleri ve okulların yer aldığı ziyaret programının faydalı olacağına ve ileriye dönük iş birliği imkanları hakkında fikir vereceğine inanıyorum." dedi.

Selçuk, tüm iş birliği alanlarında gerekli desteği sağlamaya her zaman hazır olduklarını belirtti.

"Öğrencilerimize verdiğiniz desteklerle çocuklarımız okullarından ayrı kalmadı"

Irak Eğitim Bakanı Muhluf ise Türkiye'nin uzaktan eğitim dönemindeki çalışmalarından övgüyle söz ederek, "Türkiye'de öğrenim gören Iraklı öğrencilerimize verdiğiniz destekler sayesinde çocuklarımız okullarından ayrı kalmadı." dedi.

Ülkelerinde gerçekleştirecekleri eğitim reformlarında Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini vurgulayan Muhluf, özellikle iki ülkenin öğretmen yetiştirme programları ve temel eğitim alanlarındaki paylaşımından büyük mutluluk duyacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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