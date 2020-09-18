Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İnternete ulaşamayan çocuklarımız için sayısı 6 binlere ulaşan EBA...
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Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İnternete ulaşamayan çocuklarımız için sayısı 6 binlere ulaşan EBA...

Son dakika gündem haberine göre Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İnternete ulaşamayan çocuklarımız için sayısı 6 binlere ulaşan EBA Destek Merkezi kurduk. İnternet ve bilgisayar ihtiyacı olan her çocuğumuz bu merkezlere gelip çalışabilir.

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk:
18.09.2020 11:47 | Son Güncelleme: 18.09.2020 11:51

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İnternete ulaşamayan çocuklarımız için sayısı 6 binlere ulaşan EBA Destek Merkezi kurduk. İnternet ve bilgisayar ihtiyacı olan her çocuğumuz bu merkezlere gelip çalışabilir."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Zeynep Rakipoğlu
Zeynep Rakipoğlu
AA Editörü
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