Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İnternete ulaşamayan çocuklarımız için sayısı 6 binlere ulaşan EBA... Son dakika gündem haberine göre Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İnternete ulaşamayan çocuklarımız için sayısı 6 binlere ulaşan EBA Destek Merkezi kurduk. İnternet ve bilgisayar ihtiyacı olan her çocuğumuz bu merkezlere gelip çalışabilir.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İnternete ulaşamayan çocuklarımız için sayısı 6 binlere ulaşan EBA Destek Merkezi kurduk. İnternet ve bilgisayar ihtiyacı olan her çocuğumuz bu merkezlere gelip çalışabilir." Kaynak: AA