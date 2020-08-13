Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EİT Eğitim Enstitüsü mütevelli heyeti toplantısına başkanlık yaptı...
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Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EİT Eğitim Enstitüsü mütevelli heyeti toplantısına başkanlık yaptı...

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ülkelerinin eğitim öğretim alanında iş birliği çalışmalarının artırılması en büyük temennimizdir.

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EİT Eğitim Enstitüsü mütevelli heyeti toplantısına başkanlık yaptı...
13.08.2020 14:21 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:24

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ülkelerinin eğitim öğretim alanında iş birliği çalışmalarının artırılması en büyük temennimizdir." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, EİT ülkeleri arasında bölgesel özellikleri yansıtan eğitim programlarını geliştirmek, her kademede eğitim kurumları arasında iş birliğini teşvik etmek, bölge dillerinde öğretim etkinliklerini desteklemek, öğretmenler için ortak hizmet içi eğitim programları düzenlemek, edebiyat, tarih ve coğrafya eğitimi alanlarında üye ülkeler arasında iş birliğini artırmak amacıyla kurulan EİT Eğitim Enstitüsünün 3. Mütevelli Heyeti Toplantısı, Bakan Selçuk başkanlığında çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Bakan Selçuk'un başkanlığındaki toplantıya, EİT Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour, EİT Eğitim Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, Afganistan Eğitim Bakanı Rangina Hamidi, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, İran Eğitim Bakanı Mohsen Haji Mirzaee, Pakistan Federal Eğitim ve Mesleki Eğitim Bakanı Shafqat Mahmood, Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Nurlan Omurov, Kazakistan Eğitim Bakanlığından Genel Müdür Yerkebulan Buranbayev, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, MEB AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran katıldı.

Bakan Selçuk, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, mütevelli heyeti toplantısına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin eğitim öğretim alanında iş birliği çalışmalarının artırılması en büyük temennimizdir. EİT Eğitim Enstitüsünün bölgemiz için önemli bir iş birliği zemini sağlamasını umuyoruz. Ortak çabaların bölgemizdeki eğitim, bilim, kültür çalışmalarına katkı sağlamasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gündemin katılımcılar tarafından kabul edilmesinin ardından Selçuk, enstitü üye ülkelerindeki mevkidaşlarına teker teker söz verdi.

EİT üye ülkeleri arasında eğitim iş birliklerini artırıcı nitelikte çalışmalar yürüten EİT Eğitim Enstitüsünün yeni dönem başkanlığına toplantıda, EİT Eğitim Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci yeniden aday oldu ve Türkiye'nin adaylığı tüm ülkelerce memnuniyetle karşılandı.

Toplantıda, bir sonraki dönem bütçesi ve çalışma programı kabul edildi.

Öte yandan, EİT üyesi ülkeler ile Kovid-19 sürecinde eğitime ilişkin iş birlikleri ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımı, süreçle ilgili Türkiye'nin deneyimlerinin diğer ülkelere aktarılması amacıyla bir toplantı gerçekleştirilmesi de kararlaştırıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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