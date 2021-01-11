Son dakika haberleri! Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bayrak töreni ve İstiklal Marşı'na katıldı
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Son dakika haberleri! Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bayrak töreni ve İstiklal Marşı'na katıldı

11.01.2021 10:15 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:21

Son dakika habere göre İstiklal Marşının okunması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ildeki okullarda düzenlenen bayrak töreni ve İstiklal Marşı'na, Bakanlık binasından çalışma arkadaşlarıyla katıldı.

İstiklal Marşının okunması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ildeki okullarda düzenlenen bayrak töreni ve İstiklal Marşı'na, Bakanlık binasından çalışma arkadaşlarıyla katıldı.

Son dakika haberleri! Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bayrak töreni ve İstiklal Marşı'na katıldı
Son dakika haberleri! Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bayrak töreni ve İstiklal Marşı'na katıldı
Son dakika haberleri! Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bayrak töreni ve İstiklal Marşı'na katıldı
Son dakika haberleri! Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bayrak töreni ve İstiklal Marşı'na katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay

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