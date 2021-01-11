Son dakika haberleri! Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bayrak töreni ve İstiklal Marşı'na katıldı
11.01.2021 10:15 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:21
Son dakika habere göre İstiklal Marşının okunması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ildeki okullarda düzenlenen bayrak töreni ve İstiklal Marşı'na, Bakanlık binasından çalışma arkadaşlarıyla katıldı.
İstiklal Marşının okunması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ildeki okullarda düzenlenen bayrak töreni ve İstiklal Marşı'na, Bakanlık binasından çalışma arkadaşlarıyla katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay