Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Aybüke öğretmeni andı
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Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Aybüke öğretmeni andı

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Aybüke öğretmeni andı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı vefatının 4. yılında andı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı vefatının 4. yılında andı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehadetinin yıl dönümünde Şenay Aybüke Öğretmen'imizi ve bütün şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun" ifadesini kullandı.

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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