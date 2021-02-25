Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, A Haber canlı yayınında konuştu: (3)

Bir son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 128 bin öğretmenin dijital beceriler konusunda dünyanın her yerinde geçerli uluslararası sertifika aldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 128 bin öğretmenin dijital beceriler konusunda dünyanın her yerinde geçerli uluslararası sertifika aldığını söyledi.

Bakan Selçuk, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Edirne'de A Haber canlı yayınına katıldı.

Salgın döneminde 540 bin civarında öğretmenle video konferans üzerinden bir araya geldiklerini ifade eden Selçuk, "Onlar evlerindeydi ben Bakanlıktaydım. Evin içerisine girmek, misafir odasında oturmak, masanın üzerindeki masayı çiçeği görmek, orada anneanneyi, burada babaanne dedeyi görmek, 'Benim kuşum öldü bana kuş alır mısın?' 'Benim köpeğim kayboldu.' diyen çocukları dinlemek, öğretmenimizin karşılaştığı sorunları, neye ihtiyacı olduğunu dinlemek, başarı hikayelerini dinlemek çok değerli." dedi.

Selçuk, bu toplantılardan çok şey öğrendiğini belirterek "Neden bunu masa başında oturup küçük bir ekiple yapmıyoruz? Neden yüzbinlerce öğretmene soruyoruz? Hayalleriniz, sorunlar ne bunları onlarla yüz yüze konuşmak çok değerli. Öğretmenlerimizle hasbihal edip, sahayı doğrudan görmek, mutfakta çalışanı dinlemek, asıl derdi olanı dinlemek... Bizim de derdimiz bu, çok verimli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Salgın döneminin katkılarının da olduğuna dikkati çeken Bakan Selçuk, "Öğretmenlerimizden 128 bini dijital beceriler konusunda dünyanın her yerinde geçerli uluslararası sertifika aldı. Öğretmenlerimizin tamamı öğretmenlik hayatında kullanması gerekli dijital becerilerin tamamını kazandı, emin olun biz bunun için yıllarca uğraşsak bu kadar başarılı olamazdık." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, 30 yıldır eğitim hayatının içerisinde olduğunu, son dönemdeki öğretmenlik adanmışlığını daha önce bu denli yüksek seviyede görmediğini anlattı.

Uzaktan eğitimin yakından eğitime göre çok meşakkatli ve en az iki kat daha zor olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, toplumun bunu içselleştirerek dikkate alması gerektiğini aktardı.

"Ulusal Destek Öneri Programımız hazırlanıyor"

Ulusal Destek Öneri Programı'nın hazırlandığını ve yakında ilan edeceklerini söyleyen Selçuk, şunları dile getirdi:

"Burada bütün destekler var içerik, yayın, video hepsi olacak. Şunu dikkate almak lazım, Türkiye, bunu veriye dayalı olarak söylüyorum, ilkokul, ortaokul, lise, ayrı üç kanal kurabilen ve bunu 3 kez tekrar eden bir altyapı kurabilmiş birkaç ülkeden birisi oldu. Çevrim içinin dışında 25 bin sorunun olduğu mobil soru bankamız var. Diyelim interneti olmadan da bu mobil soru bankasına öğrencilerimiz erişebilir. Bunun yanında destekleme yetiştirme kurslarımız var. Ağustostan beri kapılar açık. Diyelim öğrencimiz sınava girecek, şu anda okul kapalı ve kendisi başka ilde bu öğrencimiz bulunduğu ilde kendi okul türünde bir okula gidip sınavını orada olabilir. İller arası seyahat etmesine gerek yok. En yakın okulda gidip sınavına girebilir."

"Hiçbir eksiğimiz yok hiçbir problem yok, dersek doğru olmaz. Hiçbir şey yüz yüze eğitimin yerini tutmaz." diyen Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bizim problemlerimiz, okulun içinde olmamanın getirdiği bir motivasyon sorunu var. İkincisi de evde kapalı kalmak. Bundan kaynaklanan motivasyon sıkıntıları var. Saha çalışması yapıyoruz, hangi yaş grubunda hangi psikososyal sorunlar var. Hangi yaş grubunda sorun yok. Bütün bunların araştırmasını yapıyoruz ki tedbirini alabilelim. Gördüğümüz şey şu, çok hareketli çocukların dışarı çıkamamaktan kaynaklı bazen saldırganca davranışlarla ilgili durumlar söz konusu, bunu araştırmaları gösteriyor."

Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski nedeniyle okulların kapatılmasına ilişkin, "Riski gördüğümüz anda kapatırız. Biz tamamen veriler bunu gösterdiği için kapatıyoruz. Riske girmeyi minimum tutarak kararlar alıyoruz. Sağlık konusu önemli. Biz eğitimi hallederiz bir şekilde." ifadelerini kullandı.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran