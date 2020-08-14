Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 81 ilin milli eğitim müdürüyle toplantı yaptı
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Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 81 ilin milli eğitim müdürüyle toplantı yaptı

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları, öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmaları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirleri, 81 ilin milli eğitim müdürüyle değerlendirdi.

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 81 ilin milli eğitim müdürüyle toplantı yaptı
14.08.2020 16:35 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:38

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları, öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmaları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirleri, 81 ilin milli eğitim müdürüyle değerlendirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Selçuk, 81 il milli eğitim müdürü ile çevrim içi toplantıda bir araya geldi. Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ve merkez teşkilatında görevli genel müdürlerin de yer aldığı toplantıda, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları, çalışma stratejileri, 24 Ağustos'ta başlayacak öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmaları ve illerde salgına karşı alınan önlemler değerlendirildi.

Selçuk, buradaki konuşmasında, Bakanlık merkez teşkilatının illeri yalnız bırakmayacağını belirterek, Bakanlık yöneticilerinin bizzat sahada ihtiyaçların tespiti ve temini noktasında çalışmalar yapacağını ve bu çalışmalarla Bilim Kurulu'nu bilgilendirerek, okullarda eğitime başlanması konusunda iş birliğini güçlendireceklerini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı ile tüm dünyada, Türkiye'de ve il il salgının seyrini sürekli izlediklerini dile getiren Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrenciler, öğretmenler, veliler ve tüm toplumun sağlığını önceleyerek eğitim faaliyetlerinin devam ettirilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ve tüm kabine üyelerinin görüşleriyle bir yol haritası oluşturulduğunu, riskleri azaltmak için her türlü önlemin alındığını bildirdi.

Öğretmenlerin 24 Ağustos'tan itibaren yapılacak mesleki çalışmalarının öncelikli konusunun, "Yüz yüze eğitim başladığında çocukların uyumunun nasıl sağlanacağı" olduğunu vurgulayan Selçuk, "Öğretmenler hangi gün, hangi oyunu nasıl oynayacaklar ki çocuklar bu uyumu içselleştirsinler... Bununla ilgili hazırlıklarımız olacak." ifadesini kullandı.

Her okulda dijital eğitimle ilgili oluşabilecek problemleri yönetebilmek için alanda yetkin öğretmenlerin "Uzaktan Eğitim Sorumlusu" olarak görev yapacağını belirten Selçuk, hijyen koşullarının sağlanması noktasında da bir sorumluluk paylaşımının yapılacağını bildirdi.

"Her türlü öneriye açığız"

Dünyadaki tecrübeleri de dikkate alarak Türkiye'ye özgü standartlar oluşturulacağını vurgulayan Bakan Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öğretmenlerimizin tamamına yönelik ve sürekli bir mesleki gelişim anlayışına doğru gidiyoruz. Her bir dersin uzaktan eğitimle nasıl daha kaliteli verilebileceğine ilişkin çalışmalar yaptık, yapıyoruz. Aldığımız kararlarla ilgili asla bir taassubumuz yok. Hangisi mantıklıysa, hangisinin pedagojik değeri yüksekse onu uygulayabiliriz. Sizlerden gelecek her türlü öneriye açığız. Geçtiğimiz dönem yürüttüğümüz uzaktan eğitim faaliyetlerine yönelik, emin olun, her yerden teşekkür aldık. Her birinizin desteği çok önemli."

Uzaktan eğitime erişim sorunu olan öğrenciler için hazırlıkları yapılan EBA Destek Noktası ile ilgili çalışmalara ilişkin de bilgi veren Bakan Selçuk, evinde cihaz veya internet olmayan ya da yaşadığı yerde internet altyapısı bulunmayan öğrenciler için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Türk Standardları Enstitüsü ile yürütülen "Okulum Temiz Belgesi" verilmesi faaliyetleri kapsamında 2000 denetmen yetiştirildiğine dikkati çeken Bakan Selçuk, bu süreçte okullarda daha fazla temizlik personeli istihdam edebilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile çalışmalar yapıldığını kaydetti.

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Kaynak: AA

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