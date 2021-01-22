Son dakika haberleri! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz"
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Son dakika haberleri! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz"

22.01.2021 23:07 | Son Güncelleme: 22.01.2021 23:10
Son dakika haberleri! Milli Eğitim Bakanı Selçuk:

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarıyıl tatilinin sona ereceği 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlandıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarıyıl tatilinin sona ereceği 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlandıklarını bildirdi.

Yarıyıl tatili sonrasındaki planlamaları ile tablet bilgisayar dağıtımlarının geldiği noktaya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitimde bağlı kaldığımız ekranlara yarıyıl tatiliyle ara veriyoruz ancak 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz. Uzaktan eğitime tablet desteğinin 6. fazında 29 ilde 86 bin 330 cihaz daha öğrencilerimize ulaştı. 500 bin hedefimize çok yakınız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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