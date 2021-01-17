Son dakika haberleri! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili bir ilke kararı aldık.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili bir ilke kararı aldık. 2 gün 2 gün bölmek gibi ya da belli sınıflar seviyesinde kademeli olarak açmak gibi çok farklı senaryolarımız var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu