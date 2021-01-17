Son dakika haberleri! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili bir ilke kararı aldık.
17.01.2021 21:57 | Son Güncelleme: 17.01.2021 22:00
Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili bir ilke kararı aldık.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili bir ilke kararı aldık. 2 gün 2 gün bölmek gibi ya da belli sınıflar seviyesinde kademeli olarak açmak gibi çok farklı senaryolarımız var."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu