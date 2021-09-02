Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer: "(Kovid-19 tedbirleri) Okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır"
Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Özer: "(Kovid-19 tedbirleri) Okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır".
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Özer: "(Kovid-19 tedbirleri) Okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır".
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu