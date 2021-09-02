Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer: "(Kovid-19 tedbirleri) Okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır"
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Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer: "(Kovid-19 tedbirleri) Okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır"

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Özer: "(Kovid-19 tedbirleri) Okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır".

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Özer: "(Kovid-19 tedbirleri) Okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır".

Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer: '(Kovid-19 tedbirleri) Okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır'
Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer: '(Kovid-19 tedbirleri) Okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır'
Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer: '(Kovid-19 tedbirleri) Okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır'
Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer: '(Kovid-19 tedbirleri) Okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

Son Dakika | Milli Eğitim Bakanı Özer: '(Kovid-19 tedbirleri) Okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır.'
Son Dakika | Milli Eğitim Bakanı Özer: "(Kovid-19 tedbirleri) Okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır."
Son dakika haberleri... Koronavirüs Bilim Kurulu, Milli Eğitim Bakanı Özer ve YÖK Başkanı Özvar'ın katılımıyla toplanacak
Son dakika haberleri... Koronavirüs Bilim Kurulu, Milli Eğitim Bakanı Özer ve YÖK Başkanı Özvar'ın katılımıyla toplanacak
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Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer: "(Kovid-19 tedbirleri) Okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır" - Haberler
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