Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Özer'in Kosova'daki Türk çocuklarına sözünü verdiği tabletler dağıtıldı

" Kosova'da Türkçe Eğitimde Teknolojik Atılım Projesi" kapsamında ülke çapında Türk dilinde eğitim gören ilkokul ve lise öğrencilerine tablet dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in ekim ayındaki Kosova ziyareti sırasında sözünü verdiği tabletlerin dağıtımı, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ve Kosova Türk Öğretmenler Derneği iş birliğinde yapıldı.

Kosova Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Erol Kala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakan Özer'in Kosova ziyaretinde Türkçe eğitiminin sıkıntılarıyla çok yakından ilgilendiğini ve çözüm üretme konusunda yardımcı olduğunu söyledi.

Tabletlerin teknolojik atılım projesinin sadece bir ayağını oluşturduğuna dikkati çeken Kala, "Tabletlerin ardından okullarda akıllı tahtalar olacak, öğretmenlere yönelik Türkiye'de seminerler düzenlenecek ve bunun yanı sıra kitaplar gelecek. Benim bildiğim kadarıyla bir uçak dolusu malzeme geldi, bir uçak dolusu malzeme daha gelecek." şeklinde konuştu.

Kala, gelecek yıl mayıs ayında lise son sınıflara yönelik Türkiye'deki üniversitelere tanıtım gezisi düzenleneceğini belirtti.

Tabletlerine kavuşan öğrenciler, hediyelerinden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

Ülke genelindeki Türk öğrenci ve öğretmenlere 2 bin 860 tablet dağıtıldı.

Çeşitli eğitim materyallerinin dağıtımına ileriki dönemde de devam edilecek.