Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Özer: "7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz.
AA, Selma Kasap - Güncel
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Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Özer: "7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz.
Milli Eğitim Bakanı Özer: "7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz."
AA / Selma Kasap - Güncel