Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Özer: "7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. - Haberler
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Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Özer: "7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz.

AA, Selma Kasap - Güncel
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Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Özer:

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Özer: "7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz.

Milli Eğitim Bakanı Özer: "7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz."

AA / Selma Kasap - Güncel

Ziya Selçuk, Güncel, Haber

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