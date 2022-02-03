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Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar Zonguldak'ta

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar Zonguldak'ta

Son dakika haber: Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar Zonguldak'a geldi.

ZONGULDAK (İHA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar Zonguldak'a geldi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. Vali Mustafa Tutulmaz Bakan Yardımcısı Aşkar'ı kapıda karşılayarak hoş geldiniz derken, minik bir öğrencide bakan yeltepe teke çiçek takdim etti. Ziyarette Bakan Yardımcısı Petek Aşkar Valilik anı defterini imzaladı. Daha sonra Bakan Yardımcısı Petek Aşkar ve Vali Mustafa tutulmaz birlikte makama geçti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyarette Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı da hazır bulundu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar'ın ziyaret sonrasında Milli Eğitim müdürlüğünde toplantı yaptığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar Zonguldak'ta

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar Zonguldak'ta

İhlas Haber Ajansı - Yerel

milli eğitim bakanlığı, Zonguldak, Yerel, Haber

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