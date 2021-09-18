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Son dakika haberleri: Milli cimnastikçiler İtalya'da üç final hakkı daha kazandı

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Son dakika haberleri: Milli cimnastikçiler İtalya'da üç final hakkı daha kazandı

Son dakika haber... İtalya'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular üç final hakkı daha elde etti.

İtalya'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular üç final hakkı daha elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pesaro kentinde gerçekleştirilen şampiyonanın eleme yarışmaları tamamlandı.

Büyükler kategorisi grup elemesinde, Nazlı Özgör, Nihatcan Gül, Erkut Ergin, Mehmet Utku Çırak ve Ahmet Çoruh toplam 20.216 puanla adlarını finale yazdırdı.

Gençlerde ise tek kadınlarda Şimal Seyman 20.250 puanla final hakkı kazandı. Şimal, çiftlerde de partneri Okay Arsan ile 19.300 puan alarak finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Elemelerin ilk gününde de 3 final hakkı elde eden milli sporcular, yarın 6 kategoride madalya mücadelesi verecek.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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