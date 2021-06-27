Son dakika haberleri: Milli basketbolcu Cedi Osman: "Güzel günler için siz de aşınızı olun, Koronavirüs'e karşı kazanan taraf biz olalım"
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Son dakika haberleri: Milli basketbolcu Cedi Osman: "Güzel günler için siz de aşınızı olun, Koronavirüs'e karşı kazanan taraf biz olalım"

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Haberler | Sağlık

Son dakika haber... Milli basketbolcu Cedi Osman: "Güzel günler için siz de aşınızı olun, Koronavirüs'e karşı kazanan taraf biz olalım" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milli basketbolcu Cedi Osman'ın yer aldığı kamu spotunu paylaştı.

Milli basketbolcu Cedi Osman: "Güzel günler için siz de aşınızı olun, Koronavirüs'e karşı kazanan taraf biz olalım"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milli basketbolcu Cedi Osman'ın yer aldığı kamu spotunu paylaştı. Cedi Osman, "Güzel günler için siz de aşınızı olun, Korona virüse karşı kazanan taraf biz olalım" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 ile mücadele kapsamında başlattığı aşılama kampanyasına her kesimden destek sürüyor. Bakan Koca, aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan kamu spotunda rol alan Cedi Osman'ın görüşlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Amerikan Basketbol Ligi takımlarından Cleveland Cavaliers'ta oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, "Siz sahada olmayı özlediniz, biz ise seyirci desteğini yanımızda hissetmeyi. Güzel günler için siz de aşınızı olun, Korona virüse karşı kazanan taraf biz olalım" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Milli basketbolcu Cedi Osman: 'Güzel günler için siz de aşınızı olun, Koronavirüs'e karşı kazanan taraf biz olalım'
Son dakika haberleri: Milli basketbolcu Cedi Osman: 'Güzel günler için siz de aşınızı olun, Koronavirüs'e karşı kazanan taraf biz olalım'
Son dakika haberleri: Milli basketbolcu Cedi Osman: 'Güzel günler için siz de aşınızı olun, Koronavirüs'e karşı kazanan taraf biz olalım'
Son dakika haberleri: Milli basketbolcu Cedi Osman: 'Güzel günler için siz de aşınızı olun, Koronavirüs'e karşı kazanan taraf biz olalım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek

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