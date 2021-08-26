Son dakika haberleri: Milletvekili Ceylan, Beypazarı-Nallıhan arası bölünmüş yolun yapımına başlandığını söyledi

Son dakika haber... AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Karayolları Genel Müdürlüğünce ihalesi yapılan Beypazarı-Nallıhan arası bölünmüş yolun yapımına başlandığını bildirdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Karayolları Genel Müdürlüğünce ihalesi yapılan Beypazarı-Nallıhan arası bölünmüş yolun yapımına başlandığını bildirdi.

Ceylan, AA muhabirine, Beypazarı-Nallıhan arası ulaşımı sağlayan kara yolunda bölünmüş yol yapım çalışmalarına başlandığını söyledi.

Daha önce Ankara-Beypazarı arasının duble yol yapıldığını, Beypazarı ilçesi ile Nallıhan arasının Davutoğlan Mahallesi'ne kadar yolun tamamlandığını belirten Ceylan, "Davutoğlan Mahallesi'nden Nallıhan ilçesine kadar olan kesimde 23,5 kilometrelik alanın ihalesinin tamamlanmasının ardından hemen çalışmalara başlandı. Başkent Ankara'nın batısında ve tarihi İpekyolu üzerinde bulunan hanları, hamamları, koca hanı ile öne çıkan Nallıhan'a kadar duble yolu yapacağız." dedi.

Çayırhan Mahallesi'nden sonra oldukça trafik yoğunluğu yaşandığını dile getiren Ceylan, şunları kaydetti:

"Ankara'nın tüm ilçeleri ile bağlantılarını rahatlatacağız. Birçoğunda rahatladı. Şimdi Ankara'ya 165 kilometre mesafede bulunan Nallıhan İlçesinin de yolunu tamamlayarak ulaşımı rahatlatmış olacağız. Amacımız, yurdumuzun her köşesine rahat ulaşım sağlamak. Yolun Nallıhan'dan itibaren Adapazarı-Akyazı'ya kadar ulaşmasını ve duble yolla geçişin sağlanmasını amaçlıyoruz. Bu güzergah da tamamlandığında trafik akışı oldukça rahatlayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak