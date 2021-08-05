Son dakika! Milas yangınında 6'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale (13)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Milas yangınında 6'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale (13)

Son dakika! Milas yangınında 6'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale (13)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: SANTRALDE PATLAMALAR VE ARDINDAN PARLAMALAR MEYDANA GELDİMuğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangın, alınan tüm önlemlere rağmen Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı.

SANTRALDE PATLAMALAR VE ARDINDAN PARLAMALAR MEYDANA GELDİ

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangın, alınan tüm önlemlere rağmen Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Yangının özellikle su havuzlarının ve sık ağaçların bulunduğu bölgeden santrale doğru hızla ilerlediği görüldü. Gecenin ilerleyen saatlerinde alevlerin sardığı termik santralın bulunduğu alandan zaman zaman patlamalar ve ardından parlamalar meydana geldi. Gün ağarmasıyla birlikte havadan yapılacak müdahale ile soğutma çalışmalarının ardından santralde oluşan tahribatın boyutunun ortaya çıkacağı belirtildi. 

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNE KARŞI UYARI YAPILDI

Yangının, linyit kömürü ile elektrik üretiminin sağlandığı Kemerköy Termik Santrali'ne sıçramasının ardından 8 mahalle tahliye edilirken, yetkililer korbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılar yaptı. Günde 21 bin 600 ton yakıt kullanılan tesiste alınan önlemlerle patlama riski ortadan kaldırılırken, depolarda bulunan binlerce ton linyit kömürünün tutuşması durumunda bölgede ciddi anlamda hava kirliliği tehdidinin yaşanacağı endişesi ifade edildi.

RÜZGAR ŞİDDETİNİ AZALTMASINA RAĞMEN ALEVLERİN İLERLEYİŞİ ENGELLENEMEDİ

Sabaha karşı rüzgarın hızının azalmasına rağmen, alevlerin ilerleyişi engellenemedi. Ulaşımının sağlanamaması nedeniyle itfaiye ekiplerinin müdahale edememesi sonucu sahilden en uç yamaçlara kadar bölge alev topuna döndü. Yangının en çok tehdit ettiği Akçakaya ve Fesleğen mahallelerinde ise alevlerin evlere ulaşıp ulaşmadığı henüz belirlenemedi.

Şu an yapılan tespitlere göre yangında yaklaşık 102 bin dekar ormanlık alanın tahrip olduğu ifade edildi. 

Haber: MİLAS(Muğla),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Termik santrale yangın sıçrayan Ören'de beldeye girişler yasaklandı
Termik santrale yangın sıçrayan Ören'de beldeye girişler yasaklandı
Yangının sıçradığı termik santralde ürküten ihtimal! Ölümcül gazlar açığa çıkabilir
Yangının sıçradığı termik santralde ürküten ihtimal! Ölümcül gazlar açığa çıkabilir
Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler
Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Ece Erken Demet Akalın Şahan Gökbakar
Spor Eda Erdem Mesut Özil Sergen Yalçın Valentin Rosier Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Milas yangınında 6'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale (13) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 05:32:49. #1.16#

title