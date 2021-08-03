Son dakika haberleri! Milas'taki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Son dakika haberler... Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İlçenin Türkevleri ve Ören mahallelerinde etkili olan yangın, şiddetli rüzgarla birlikte sitelere kadar ulaştı. Yangını kontrol altına alabilmek için ekipler yoğun mücadele veriyor.

Site sakinleri, alevlerin evlerine kadar ulaşması nedeniyle, evlerinin önünü ıslatıp eşyalarını alarak ayrıldı. Bölgede bulunan bazı işletmeler de ekiplerin ve bölgedeki vatandaşların destekleriyle yanmaktan son anda kurtarıldı.

Rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen ve Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğünün, Bodrum ilçesinde görevlendirdiği TOMA sayısının da 10'a yükseltildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı