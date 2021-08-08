Son dakika haberleri: Milas'taki orman yangınına gece söndürme kabiliyeti olan helikopterle müdahale ediliyor
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Son dakika haberleri: Milas'taki orman yangınına gece söndürme kabiliyeti olan helikopterle müdahale ediliyor

Son dakika haberleri: Milas'taki orman yangınına gece söndürme kabiliyeti olan helikopterle müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınına, gece söndürme kabiliyeti olan 3 helikopterle müdahalede bulunuluyor.

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınına, gece söndürme kabiliyeti olan 3 helikopterle müdahalede bulunuluyor.

Ukrayna'dan gelen gece söndürme kabiliyeti olan 4 helikopterden 3'ü Milas ilçesinde çalışmaya başladı. Helikopterlerin, gece boyunca kara ekiplerine destek vereceği bildirildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, yanan alanlara helikopterin su bırakma anı yer alıyor.

Öte yandan, bir gece söndürme kabiliyetli helikopterin Isparta'daki yangın söndürme çalışmasına destek verdiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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