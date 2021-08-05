Milas'taki Hava Meydan Komutanlığı yangın söndürme çalışmalarına kesintisiz destek sağlıyor
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Milas'taki Hava Meydan Komutanlığı yangın söndürme çalışmalarına kesintisiz destek sağlıyor

Milas'taki Hava Meydan Komutanlığı yangın söndürme çalışmalarına kesintisiz destek sağlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Milas'taki Hava Meydan Komutanlığının yangın söndürme çalışmalarına kesintisiz destek sağladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Milas'taki Hava Meydan Komutanlığının yangın söndürme çalışmalarına kesintisiz destek sağladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Milas'taki Hava Meydan Komutanlığımız, tüm imkan ve kabiliyetleri ile bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına kesintisiz destek sağlıyor" ifadelerine yer verildi.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Milas'taki Hava Meydan Komutanlığı yangın söndürme çalışmalarına kesintisiz destek sağlıyor
Milas'taki Hava Meydan Komutanlığı yangın söndürme çalışmalarına kesintisiz destek sağlıyor
Milas'taki Hava Meydan Komutanlığı yangın söndürme çalışmalarına kesintisiz destek sağlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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