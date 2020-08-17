Son dakika haberleri | Milas'ta samanlık yandı Son dakika haberleri: Milas ilçesinde samanlıkta çıkan yangın hasara yol açtı.

Milas ilçesinde samanlıkta çıkan yangın hasara yol açtı.

Ovakışlacık Mahallesi'ndeki bir samanlıkta gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların iş makinesiyle müdahale ettiği yangını, çağrılan itfaiye ekiplari söndürdü.

Ekiplerin bir süre soğutma çalışması yaptığı samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA