Son dakika haberleri | Milas'ta samanlık yandı
Son dakika haberleri: Milas ilçesinde samanlıkta çıkan yangın hasara yol açtı.
17.08.2020 12:33 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:41
Milas ilçesinde samanlıkta çıkan yangın hasara yol açtı.
Ovakışlacık Mahallesi'ndeki bir samanlıkta gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların iş makinesiyle müdahale ettiği yangını, çağrılan itfaiye ekiplari söndürdü.
Ekiplerin bir süre soğutma çalışması yaptığı samanlık kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Kaynak: AA