Son dakika haberleri... MİLAS'TA ORMAN YANGINI
Son dakika haberleri... MUĞLA'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.
17.08.2020 15:25 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:24
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
Milas'ın kırsal Kayadere mahallesindeki ormanlık alanda, bugün 14.00 sıralarında, saat henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 söndürme helikopteri, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Genç çam ağaçları ile kaplı ormanlık alandaki alevlere havadan ve karadan mühalaye başlandı.
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Kaynak: DHA