Son dakika haberleri! Milas'ta ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasına 4 gözaltı

Son dakika haberine göre Muğla'nın Milas ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen gruba yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.