Son dakika haberleri: Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (6)
Son dakika haberler... Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Yangına 2 helikopter ve 20 arazözle müdahale ediliyor.
Alevler, bölgeye yakın 5 yıldızlı otele kadar yaklaşınca müşteriler, tedbiren deniz yoluyla güvenli alana tahliye edilmeye başlandı. Otel çalışanları da güvenli bölgeye alındı.
Bölgedeki kara yolu trafiğe kapatıldı, sadece yangın söndürme araçlarının geçişine izin veriliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eda Özdener