Son dakika haberleri: Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haberleri: Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberleri: Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kıyıkışlacık Mahallesi Gürçamlar mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgeye 2 uçak, 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 3 hektar ormanlık ve zeytinlik alan zarar gördü.

Ekipler yanan alanda soğutma çalışması başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

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