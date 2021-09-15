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Son dakika haberleri | Midyat'ta mahalle polisliği projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi

AA / Selahattin Erol - Haberler | Kültür Sanat
Son dakika haberleri | Midyat'ta mahalle polisliği projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi

Son dakika haberi: Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan mahalle polisliği projesi kapsamında toplantı düzenlendi.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan mahalle polisliği projesi kapsamında toplantı düzenlendi.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, ilgili büro amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Tüylü, toplantıda, proje hakkında bilgi vererek, ilçede huzur ve asayişin sağlanması konusunda emniyet olarak gerekli önlemleri aldıklarını kaydetti.

Bundan sonra bu tür toplantıların süreceğini aktaran Tüylü, "Muhtarlarla bir araya gelmek için mahalle toplantıları yaparak, sıkıntı, istek ve taleplerini belirleyeceğiz. İlçede, hırsızlık, uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile ilgili okul giriş ve çıkışlarında tedbirler alıyoruz ve almaya devam edeceğiz." dedi.

AA / Selahattin Erol - Son Dakika Haberleri
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