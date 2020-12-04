Midibüs sürücüsü aracında rahatsızlanan kadını güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Midibüs sürücüsü aracında rahatsızlanan kadını güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi

04.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:34

Erzurum'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüste rahatsızlanan epilepsi (sara) hastası kadın, güzergahını değiştiren sürücü tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Erzurum'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüste rahatsızlanan epilepsi (sara) hastası kadın, güzergahını değiştiren sürücü tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan ve Yenişehir Semti'nde seyir halinde olan özel halk midibüsündeki koltukta oturan epilepsi hastası kadın H.G. aniden baygınlık geçirip koridora düştü.

Bu sırada midibüste bulunan bir hemşire kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Durumu fark eden sürücü güzergahını değiştirerek kadını, diğer yolcuların da içinde olduğu midibüsle Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servisine götürdü.

Midibüse çağrılan sağlık ekiplerince araçtan indirilip sedyeye alınan kadın hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü ile araçtaki hemşirenin rahatsızlanan kadına destek olmaya çalışması yolcuların da beğenisini topladı.

Midibüs sürücüsü aracında rahatsızlanan kadını güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi
Midibüs sürücüsü aracında rahatsızlanan kadını güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi
Midibüs sürücüsü aracında rahatsızlanan kadını güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi
Midibüs sürücüsü aracında rahatsızlanan kadını güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

İlgili Haberler

Ağaca çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Ağaca çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Boş yolda tünele düşen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı
Boş yolda tünele düşen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kadın yaralandı
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kadın yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Arınç Ali Mahir Başarır Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Demet Özdemir Diego Armando Maradona
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz Yılmaz Vural
Tüm Haberler Uefa Bursa Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Midibüs sürücüsü aracında rahatsızlanan kadını güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 17:34:58. #1.15#
title