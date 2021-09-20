Son dakika haberleri | Midibüs, su borusunun patlamasıyla oluşan çukura girdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Midibüs, su borusunun patlamasıyla oluşan çukura girdi

Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Midibüs, su borusunun patlamasıyla oluşan çukura girdi

Son dakika habere göre KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde midibüs, su borusu hattının patlaması sonucu asfaltta oluşan çukura girdi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde midibüs, su borusu hattının patlaması sonucu asfaltta oluşan çukura girdi. Basınçla asfalt parçaları da etrafa saçıldı.

Hacı Osman Mahallesi Mor Lale, Karlı ve Güllü sokakların kesiştiği noktada bulunan su borusu hattı, saat 15.00 sıralarında patladı. Suyun basıncıyla asfalt, kum ve taş parçaları etrafa saçılırken, yolda 1,5 metre derinliğinde çukur oluştu. Tayyar Kaya'nın kullandığı 41 P 0888 plakalı servis midibüs ise sağ ön tekeriyle çukura girdi. Yolcu bulunmayan midibüsün sürücüsü, kazada yaralanmadı. İhbar üzerine hatta su akışı kesildi. Polis ekipleri, sokağı trafiğe kapatırken, araçla ilgili tutanak tutuldu. Patlayan su iletim hattının onarımı ve midibüsün çukurdan çıkarılması için çalışma başlatıldı.


Son dakika haberleri | Midibüs, su borusunun patlamasıyla oluşan çukura girdi

Son dakika haberleri | Midibüs, su borusunun patlamasıyla oluşan çukura girdi

Son dakika haberleri | Midibüs, su borusunun patlamasıyla oluşan çukura girdi

Son dakika haberleri | Midibüs, su borusunun patlamasıyla oluşan çukura girdi

Son dakika haberleri | Midibüs, su borusunun patlamasıyla oluşan çukura girdi

Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Son Dakika Haberleri
Baba-oğul aynı kişiye önce kurşun yağdırdı, sonra bıçakladı

Baba-oğul aynı kişiye önce kurşun yağdırdı, sonra bıçakladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Murat Kurum Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Oğuzhan Koç Amelia Hamlin
Spor Marcao Mesut Özil Stefan Kuntz Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | Midibüs, su borusunun patlamasıyla oluşan çukura girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 17:03:47. #1.17#