KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde midibüs, su borusu hattının patlaması sonucu asfaltta oluşan çukura girdi. Basınçla asfalt parçaları da etrafa saçıldı.

Hacı Osman Mahallesi Mor Lale, Karlı ve Güllü sokakların kesiştiği noktada bulunan su borusu hattı, saat 15.00 sıralarında patladı. Suyun basıncıyla asfalt, kum ve taş parçaları etrafa saçılırken, yolda 1,5 metre derinliğinde çukur oluştu. Tayyar Kaya'nın kullandığı 41 P 0888 plakalı servis midibüs ise sağ ön tekeriyle çukura girdi. Yolcu bulunmayan midibüsün sürücüsü, kazada yaralanmadı. İhbar üzerine hatta su akışı kesildi. Polis ekipleri, sokağı trafiğe kapatırken, araçla ilgili tutanak tutuldu. Patlayan su iletim hattının onarımı ve midibüsün çukurdan çıkarılması için çalışma başlatıldı.