Son dakika haberleri: Miami'de 12 katlı bina kısmen çöktü: 1 ölü, 8 yaralı

Son dakika haberler... ABD'nin Florida eyaletinin Miami Dade bölgesinde 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, en az 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Florida eyaletinin Miami Dade bölgesinde 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, en az 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Miami-Dade Komiseri Jose Diaz, binada yaşadığı düşünülen 51 kişiye henüz ulaşılamadığını söyledi.

Arama kurtarma ekipleri 35 kişiyi çöken binanın enkazından çıkarmayı başardı.

Enkazdan çıkarılan 2 bina sakini hastaneye sevk edildi.

Surfside Belediye Başkanı Charles Burkett, yaklaşık 30 dairenin kazadan etkilendiğini kaydetti.

Binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, en az 8 kişi yaralandı.

Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

1981 yılında inşa edilen deniz kenarındaki binanın çökme nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eva Marie Uzcategui Trinkl