Son dakika haberi... MHP'li Karakaya şehit ailesini ziyaret etti

SELÇUK, İZMİR (DHA) - MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, şehit uzman çavuş Selçuk Paker'in annesi Sevgi Taşpınar'ı ziyaret etti.

MHP'li Karakaya beraberinde partililer ile birlikte hafta sonu Mamak'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu. Karakaya ilk olarak Lavanta Kültür Merkezi'nde muhtarlarla bir araya geldi. Burada muhtarları dinleyen Karakaya, daha sonra partisinin üye standını ziyaret etti. Karakaya daha sonra 12 Eylül olaylarında idam edilen ülkücü Fikri Arıkan'ın yakını Alaaddin Arıkan'ı ziyaret etti. Karakaya daha sonra, 2016'da Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen uzman çavuş Selçuk Paker'in annesi Sevgi Taşpınar'ı ziyaret etti. Ziyarette Karakaya, anneye tekrar baş sağlığı dileyerek, her zaman yanında olduklarını dile getirdi. İlçede esnaf ziyaretinde bulunan Karakaya, daha sonra çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarını (STK) ziyaret etti.