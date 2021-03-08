Son dakika haberleri | MHP'li kadınlardan anlamlı ziyaret

Dünya Kadınlar Günü kapsamında anlamlı ziyaret gerçekleştiren MHP'li kadınlar, şehit anne ve eşlerinin Kadınlar Günü'nü kutladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Aydın genelinde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Bu kapsamda Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret eden MHP Efeler İlçe Kadın Kolları, şehit anne ve eşlerinin Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadınlar günü kapsamında anlamlı ziyarette bulunan MHP'li kadınlar, vatan için canını feda eden şehitlerin anne ve eşlerinin gününü kutladı. Şehit aileleri için ne yapılsa az olacağına dikkat çeken MHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Edeviye Bozkurt, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle MHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanlığı olarak, bu vatan için canlarını, kanlarını feda eden kahramanlarımızın vefakar ve cefakar anne ve eşlerinin Kadınlar Günü'nü kutlu olsun. Bu kapsamda MHP'li kadınlarımız ile birlikte Aydın Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanımız Sayın Sevil Esin'i ziyaret ederek günlerini kutladık" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı