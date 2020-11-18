Son dakika haberleri | MHP'li Erdem'den İstanbul'daki parkta terör örgütü sembollerini andıran görsellerin kullanılmasına tepki
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Son dakika haberleri | MHP'li Erdem'den İstanbul'daki parkta terör örgütü sembollerini andıran görsellerin kullanılmasına tepki

18.11.2020 18:11 | Son Güncelleme: 18.11.2020 18:15
Son dakika haberleri | MHP'li Erdem'den İstanbul'daki parkta terör örgütü sembollerini andıran görsellerin kullanılmasına tepki

Son dakika politika haberine göre MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, İstanbul Küçükçekmece'deki bir parkta terör örgütü sembollerini andıran görsellerin kullanılmasına tepki göstererek, "Kapılar arkasındaki iş birliğiniz, masum çocuklarımızı zehirlemek üzereyken bir kez daha ortaya çıktı.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, İstanbul Küçükçekmece'deki bir parkta terör örgütü sembollerini andıran görsellerin kullanılmasına tepki göstererek, "Kapılar arkasındaki iş birliğiniz, masum çocuklarımızı zehirlemek üzereyken bir kez daha ortaya çıktı." dedi.

Erdem, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yapımı 10 Kasım'da tamamlanan Küçükçekmece'deki Atatürk Parkı'nda, çemberin içindeki yıldız boyamasının, terör örgütü PKK/YPG ve marjinal sol örgütlerin simgesini andırdığını söyledi.

Bu durumun vatandaşların tepkisini topladığını dile getirerek, parktaki görsellerin fotoğrafını basın mensuplarına gösteren Arzu Erdem, "Bunu gösterirken bile utanç duyuyoruz. Atatürk'ümüzün kemiklerinin sızladığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Erdem, Küçükçekmece Belediyesinin CHP'li başkanının, göreve gelir gelmez bir taraftan PKK sembollerini çocuk parklarına yerleştirdiğini, diğer taraftan da 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi vandallara karşı mücadele eden Hemşire Zahide Özay'ın isminin bulunduğu semt konağının adını "Kadın Eşitlik Merkezi" olarak değiştirdiğini ifade etti.

"Küçükçekmece Belediyesi kimlerin elinde? Küçükçekmece Belediyesi parkta yaptığı bu değişiklikle evlatlarımıza algı mı oluşturmaya çalışıyor?" diye soran Arzu Erdem, "Küçükçekmece Belediye Başkanı'na sesleniyorum; Böyle bir niyeti varsa, biz buna izin vermeyiz. MHP buna asla izin vermez. Hiç boşuna uğraşmayın. Kapılar arkasındaki iş birliğiniz, masum çocuklarımızı zehirlemek üzereyken bir kez daha ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Çocuklara bölücülük aşılamaya çalışan CHP'nin PKK'yı belediyelere taşımasının hesabı mutlaka sorulmalı, burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Aziz Atatürk'ün kurduğu CHP bu hallere, bu kötü ellere nasıl düştü?" sözünü hatırlatan Erdem, "Asıl anlayamadığım, Atatürk'ü seven hiç mi CHP'li kalmadı, neredesiniz? Atatürk Parkı'nın zemininin bu şekilde farklı bir imajla bezenmiş olması her şeyden önce Atatürk'ün hatıralarını, kemiklerini sızlatır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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