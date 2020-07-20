Son dakika haberleri! MHP'li Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Son dakika gelişmesine göre MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
20.07.2020 16:43 | Son Güncelleme: 20.07.2020 17:04
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ordu Milletvekilimiz Cemal Enginyurt, basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir" denildi.
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Kaynak: DHA