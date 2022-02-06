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Son dakika haberleri | MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İstanbul Belediye Başkanı ile CHP Genel Başkanı arasındaki gerilimin ana arteri cumhurbaşkanı adaylığı hususunda...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri | MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

Son dakika habere göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İstanbul Belediye Başkanı ile CHP Genel Başkanı arasındaki gerilimin ana arteri cumhurbaşkanı adaylığı hususunda temerküz etmektedir.

İSTANBUL (İHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İstanbul Belediye Başkanı ile CHP Genel Başkanı arasındaki gerilimin ana arteri cumhurbaşkanı adaylığı hususunda temerküz etmektedir. İkisi de birbirinin açığını kollamaktadır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

CHP Genel Başkanı, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, İstanbul, Politika, Haber

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