Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir ülkenin seçimle göreve gelmiş cumhurbaşkanını devirme hedefi...
Son dakika politika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir ülkenin seçimle göreve gelmiş cumhurbaşkanını devirme hedefi neresinden bakılırsa bakılsın hem demokrasi düşmanlığı hem de darbeciliktir.
20.08.2020 11:08 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:59
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir ülkenin seçimle göreve gelmiş cumhurbaşkanını devirme hedefi neresinden bakılırsa bakılsın hem demokrasi düşmanlığı hem de darbeciliktir." - ANKARA
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Kaynak: İHA