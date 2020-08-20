Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir ülkenin seçimle göreve gelmiş cumhurbaşkanını devirme hedefi... Son dakika politika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir ülkenin seçimle göreve gelmiş cumhurbaşkanını devirme hedefi neresinden bakılırsa bakılsın hem demokrasi düşmanlığı hem de darbeciliktir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir ülkenin seçimle göreve gelmiş cumhurbaşkanını devirme hedefi neresinden bakılırsa bakılsın hem demokrasi düşmanlığı hem de darbeciliktir." - ANKARA Kaynak: İHA